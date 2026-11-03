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Sinop’un 812 yıllık hikâyesi tuvallerde canlandı

Sinop’un fethinin 812. yılı etkinliğinde 13 öğretmen ve 65 öğrenci, kentteki 11 noktada tarihi yapıları canlı performans resimlerle anlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinop’un 812 yıllık hikâyesi tuvallerde canlandı

Sinop’ta fetih coşkusu tuvallere aktarıldı

Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında düzenlenen canlı performans resim etkinliği, kentin tarih ve kültür mirasını sanatla buluşturdu. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar, yaşadıkları kentin simge mekanlarını tuval üzerine taşıyarak hem kutlamaya katkı sağladı hem de mekansal belleğin görsel belgelerini üretti.

Katılım ve mekanlar:

Etkinlik saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirildi ve 13 öğretmen ile 65 öğrenci etkinlikte yer aldı. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde Sinop’un tarihi yapılarını resmetti. Çalışmalar; Şehir Kulübü, Eski Jandarma Binası, Tarihi Cezaevi, Saat Kulesi, Alaaddin Camii, Seyit Bilal Camii, Sinop Kütüphanesi, Adliye Binası, Pervane Medresesi, Sinop Kalesi ve Şehitlik Anıtı gibi kentin kültürel öneme sahip 11 farklı noktasında gerçekleştirildi.

Protokol ziyareti ve sergi:

Etkinlik kapsamında oluşturulan resim sergi alanlarını Sinop Valisi Mustafa Özarslan de gezdi. Vali Özarslan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel eşlik etti. AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da sergiyi ziyaret edenler arasındaydı. Protokolün gezisi, gençlerin çalışmalarıyla fetih anmalarına görsel ve toplumsal bir boyut eklediğini gösterdi.

Etkinlik, yerel tarihin hatırlanması ve genç kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, ortaya çıkan eserler kent belleğinin desteklenmesine yönelik somut bir katkı sundu. Canlı performans formatı, katılımcılara mekanları yerinde gözlemleme ve farklı perspektiflerle yorumlama fırsatı verdi.

SİNOP’UN FETHİNİN 812. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN CANLI PERFORMANS RESİM ETKİNLİĞİNDE, 13...

SİNOP’UN FETHİNİN 812. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN CANLI PERFORMANS RESİM ETKİNLİĞİNDE, 13 ÖĞRETMEN VE 65 ÖĞRENCİ KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TUVALLERE TAŞIDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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