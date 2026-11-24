Hafız öğrenciler depremde yaşamını yitiren öğretmenleri mezarları başında andı

Hatay’da Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 5 hafız öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Narlıca Mahallesi’ndeki deprem mezarlığını ziyaret etti. Öğretmenleri Mehmet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret sırasında öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden eğitimciler için Yasin-i Şerif okuyup mezarlara gül bıraktı.

Etkinliğin amacı ve anlatılanlar:

Ziyaretin anlamını ve gündeme getirdiği duyguları aktaran öğretmen Mehmet Yılmaz, "Bugünkü etkinliğimizin amacı, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı ve Öğretmenler Günü vesilesiyle depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi anmaktı. Öğrencilerimizle birlikte deprem şehitliğine geldik. Vefat eden öğretmenlerimizin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik. Bu etkinliği, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi unutmamak ve onlara vefamızı göstermek amacıyla gerçekleştirdik. Allah hiç kimseye böyle büyük bir afet yaşatmasın. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde biz de büyük acılar yaşadık. Ben de deprem anında pansiyondaydım. Yanımda 51 öğrencimiz vardı. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreci atlattık. Ancak çevremizdeki ailelerimizi, yakınlarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kaybettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin" dedi.

Öğrencilerin sözleri ve ritüel:

Hafız öğrenci Muhammed Enes Duran, ziyaretin amacını özetleyerek, "Buraya öğretmenlerimizi anmak ve onların ruhlarına Yasin-i Şerif okumak için geldik. Bütün vefat eden öğretmenlerimizi anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mezarlığa 5 kişi gelip Yasin-i Şerif okuduk" ifadelerini kullandı.

Diğer hafız öğrenci Ömer Faruk Öztürk ise, "Deprem şehitliği mezarlığına öğretmenimizle birlikte 5 arkadaşımla geldik. Depremlerde şehit olan öğretmenlerimiz için Yasin-i Şerif okuduk. Mezarlarına da güller bıraktık. Dinimizin eğitime verdiği önemi anlatmak gerekirse, Hz. Ali’nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözüyle bütün öğretmenlerimizi anıyoruz" diye konuştu.

Ziyaret, hem depremde yaşamını yitiren eğitimcilerin anısını canlı tutmak hem de Öğretmenler Günü kapsamında vefa göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Hatay’da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanmış, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aile yakınlarını kaybetmişti; bu nedenle tören duygusal bir atmosferde tamamlandı.

NARLICA MAHALLESİ'NDEKİ DEPREM MEZARLIĞINI ZİYARET EDEN HAFIZ ÖĞRENCİLER, EĞİTİMCİLERİN KABİRLERİ BAŞINDA YASİN-İ ŞERİF OKUYUP DUA ETTİ, MEZARLARA GÜL BIRAKTI.