Haftalık denetimde aranan 57 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'da hafta boyu uygulama sonuçları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihlerinde il genelinde şok uygulamalar ve nokta denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 6 bin 972 şahıs ile bin 544 araç sorgulandı.

uygulama alanları ve aranan şahıslar:

Denetimler, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve diğer noktalarda yapıldı. Bu uygulamalar sırasında farklı suçlardan aranan toplam 57 şahıs yakalandı; yakalananlar arasında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi de yer aldı.

ele geçirilen malzemeler ve uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıyan 5 kişiye idari yaptırım uygulanırken, uygulama kapsamında toplam 17 şahsa ve 30 araca idari para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİNİN 26 EKİM-2 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALARDA, ARALARINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 10 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN BİR KİŞİNİN DE BULUNDUĞU TOPLAM 57 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.