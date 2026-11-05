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Haftalık denetimde aranan 57 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi 26 Ekim-2 Kasım 2026'da yapılan denetimlerde 6.972 kişiyi sorgulayıp aranan 57 şahsı yakaladı, silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Haftalık denetimde aranan 57 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'da hafta boyu uygulama sonuçları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihlerinde il genelinde şok uygulamalar ve nokta denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 6 bin 972 şahıs ile bin 544 araç sorgulandı.

uygulama alanları ve aranan şahıslar:

Denetimler, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve diğer noktalarda yapıldı. Bu uygulamalar sırasında farklı suçlardan aranan toplam 57 şahıs yakalandı; yakalananlar arasında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi de yer aldı.

ele geçirilen malzemeler ve uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıyan 5 kişiye idari yaptırım uygulanırken, uygulama kapsamında toplam 17 şahsa ve 30 araca idari para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİNİN 26 EKİM-2 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİNİN 26 EKİM-2 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALARDA, ARALARINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 10 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN BİR KİŞİNİN DE BULUNDUĞU TOPLAM 57 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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