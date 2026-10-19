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Hakem atamaları netleşti: Trabzonspor - Beşiktaş'ta var Raul Martin Gonzales Frances

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Raul Martin Gonzales Frances oldu; Cihan Aydın başhakem, maç saat 20.00'de.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hakem atamaları netleşti: Trabzonspor - Beşiktaş'ta var Raul Martin Gonzales Frances

hakem atamaları ve maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada, Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve sahada hakemlik görevini Cihan Aydın üstlenecek.

saha hakemleri:

Maçta Aydın'ın yardımcı hakemleri olarak Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yer alacak. Dördüncü hakem görevini ise Mehmet Türkmen yürütecek.

VAR ve AVAR görevleri:

Video yardımcı hakem (VAR) koltuğunda Raul Martin Gonzales Frances bulunacak. Frances'in yanında AVAR olarak Özer Özden görev yapacak. Bu atama, kritik pozisyonlarda maçın akışına doğrudan etki edebilecek bir düzenlemeyi işaret ediyor.

Atama listesi, maçın yönetimi ve karar mekanizmalarının nasıl kurgulandığı konusunda netlik sağlıyor. Taraftarlar ve takımlar, hakem kadrosunun açıklanmasının ardından müsabakayı bu kadroyla izleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR’I RAUL MARTİN...

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR’I RAUL MARTİN GONZALES FRANCES OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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