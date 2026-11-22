Samsunspor başkanı açıklama yaptı:

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savundu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kurullardan pozisyonların yeniden incelenmesini talep etti.

İddiaların odağı: VAR ve Maruf Güneş:

Yıldırım, Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş'in maç öncesi ve sonrasındaki açıklamalarının VAR hakemini etkisizleştirdiğini öne sürdü. Açıklamasında, "Maç öncesi Maruf Güneş Bey’in yapmış olduğu eleştirilerle VAR hakemini maç esnasında işlevsiz hale getirdiğini gözlemledik" ifadelerini kullandı ve sonrasında aynı kişinin VAR hakemine övgüler dizmesini eleştirdi.

Başkan, Galatasaray lehine verilen kararları futbolda adalet olarak sunulmasının Türk futbolu için karanlık bir gün olduğunu belirterek, bu tür kararları şiddetle kınadığını söyledi.

Şüpheli pozisyonlar ve istenen inceleme:

Yıldırım, maçın 4. dakikasındaki gol öncesi pozisyonun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Drapiski'nin dahil olduğu pozisyon, golün devamındaki temaslar ve kalecinin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmesinin yeniden incelenmesini istedi ve "golün iki kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ayrıca Samsunspor'un 14. dakikada Tanguy Coulibaly ile bulduğu golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesine dikkat çekildi; kullanılan VAR görüntülerinin ve ofsayt ölçümlerinin tartışmaya yer bırakmayacak biçimde incelenmesinin Türk futboluna güven açısından önemli olduğu kaydedildi. Yıldırım, Galatasaray golünde yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden çizilmediğini de anlayamadıklarını belirtti.

82. dakikada Mohamed Bayo'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı titizlikle ele alınmasını talep eden Yıldırım, maç sonrasında Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) açıklama beklediklerini söyledi.

Yıldırım, kulübün beklentisinin ayrıcalık olmadığını; "son 3 haftadır bize karşı yapılmakta olan yanlı hakem kararları" konusunda ciddi problemleri olduğunu belirtti ve camianın yapılmaya çalışılanlara karşı sert bir duruş sergileyeceğini ifade etti. "Biz buralara temiz geldik ve hep temiz kalacağımıza söz verdik" sözlerini kullandı.

Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların mevcut görüntüler ve talimatlar çerçevesinde pozisyonları titizlikle inceleyeceğine inandığını ve sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

SAMSUNSPOR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM