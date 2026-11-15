Hakkari'de sağlık personeline diyabette önleme ve erken tanı eğitimi

Hakkari'de diyabet eğitimi düzenlendi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık personeline yönelik bir farkındalık eğitimi düzenledi. Etkinlikte diyabetin riskleri, belirtileri ve korunma yolları hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde diyabetin risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi vurgulandı. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Sunumlarda özellikle fazla kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve ailede diyabet öyküsü gibi etmenlerin tip 2 diyabet riskini artırdığına dikkat çekildi.

Vatandaşlara çağrı ve öneriler:

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, risk faktörlerini taşıyan kişilerin herhangi bir belirti beklemeden kan şekeri ölçümü yaptırmalarının önemine işaret etti. Yapılan bilgilendirmede, erken tanı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve doğru tedavi ile diyabetin kontrol altına alınabileceği belirtilerek vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeme çağrısı yapıldı.

HAKKARİ’DE 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELİNE DİYABET EĞİTİMİ VERİLDİ.