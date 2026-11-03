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Hakkari'de sınır hattında yeni adım: Esendere'de yol ve beton duvar çalışmaları

Vali İbrahim Taşyapan, Yüksekova'nın Esendere beldesinde devam eden İran sınır hattı devriye yolu ve modüler beton duvar çalışmalarını yerinde denetledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Hakkari'de sınır hattında yeni adım: Esendere'de yol ve beton duvar çalışmaları

Vali ve heyet sahada inceleme yaptı:

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran sınır hattında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Taşyapan'a incelemede Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Cüneyt Zor ile diğer yetkililer eşlik etti.

Heyet, Yüksekova Esendere Beldesinin İran Sınır Hattı Devriye Yolu ve Modüler Beton Duvar Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmaların seyrine ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve proje alanında incelemelerde bulundu.

gözlemler ve yürütülen çalışmalar:

Yetkililerden alınan bilgilere göre, sahada ilerleyen çalışmalar devriye yollarının düzenlenmesi ve modüler beton duvarların yerleştirilmesi üzerine yoğunlaşıyor. Heyet, sahada yürütülen faaliyetleri takip ederek sınır hattındaki güvenlik önlemlerini yerinde gözlemledi.

İnceleme sırasında proje sahasının organizasyonu, çalışmaların ilerleme durumu ve güvenlik tedbirlerine dikkat çekildi. Yerel idarenin denetimi, projenin planlandığı şekilde sürdürülmesine yönelik koordinasyonun devam ettiğini gösterdi.

Vali Taşyapan ve beraberindekiler, çalışmaların tamamlanmasıyla sınır hattında hem devriye faaliyetlerinin etkinliğinin artmasının hem de bölge güvenliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN, YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI ESENDERE BELDESİNDEKİ İRAN SINIR...

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN, YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI ESENDERE BELDESİNDEKİ İRAN SINIR HATTINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERİ DENETLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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