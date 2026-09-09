Hakkari'de sokaklarda güvenlik vurgusu: eş zamanlı huzur uygulaması

Hakkari'de eş zamanlı huzur uygulaması

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde çok sayıda polis biriminin katılımıyla eş zamanlı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonun amacı, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak ve olası asayiş olaylarını önlemektir.

denetim noktaları ve uygulama kapsamı:

Ekipler, yoğunluğun bulunduğu cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda denetimler yaptı; şüpheli durumlara karşı gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı ve sahadaki polis görünürlüğü yükseltildi.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Uygulama ile muhtemel suçların önüne geçilmesi ve asayişin korunması hedeflendi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarını sürdüreceği bildirildi.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA EŞ ZAMANLI HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.