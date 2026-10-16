Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı

Hakkari'de Kızılay ödülü

Hakkari'de İl Özel İdaresi personeli Murat İrdem, ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla 11 kez kan bağışında bulundu. Yapılan bağışlar nedeniyle Türk Kızılay tarafından kendisine bronz madalya beratıyla ödül verildi.

Toplumsal dayanışmanın önemi:

Bronz madalya beratında, İrdem'in büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği gösterdiği; bağışlarını ihtiyaç sahiplerinin kullanımı için hiç karşılık beklemeden yaptığı ifade edildi. Bu tür örnek davranışların yerel düzeyde dayanışma ve farkındalığı artırdığı vurgulandı.

Teşekkür ve temenni:

Berat, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz imzasını taşıyor. Belgeyle İrdem'e teşekkür edilerek, iyilik dolu davranışının devam etmesi temennisinde bulunuldu. Kızılay'ın madalya ve berat uygulamaları, gönüllü bağışçıların katkılarını görünür kılmayı amaçlıyor.

HAKKARİ’DE 11 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN MURAT İRDEM, KIZILAY TARAFINDAN BRONZ MADALYA BERATI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.