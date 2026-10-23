Dolar 49,7308 +0,02%
Euro 55,7738 +0,04%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.451,01 -0,63%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 114,18 +0,89%
--°

Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Hakkari'ye 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 3 yan dal, 27 uzman ve 26 pratisyen olmak üzere toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Hakkari'de sağlık altyapısının güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldı. 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi. Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu kadroların dağılımı ile il genelinde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve branş çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tahsis edilen kadroların dağılımı:

Tahsis edilen kadrolar 3 yan dal uzmanı, 27 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim olmak üzere toplam 56 kişiden oluşuyor. Kadrolar arasında romatoloji, tıbbi onkoloji, acil tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, halk sağlığı, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları ve üroloji gibi çok sayıda branş yer alıyor.

Ek branşlar ve beklentiler:

Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, tıbbi biyokimya ve tıbbi patoloji alanlarında da hekim kadroları tahsis edildi. Bu dağılım, hem birinci basamak hem de uzmanlık gerektiren hizmetlerde kapasitenin artırılmasına yönelik planların bir parçası olarak sunuluyor.

Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması, yeni kadroların yerel sağlık hizmetlerinde hem tanı ve tedavi imkanlarını genişleteceğini hem de hastaların il dışına yönlendirilme ihtiyacını azaltacağını işaret ediyor. Uygulama ve atama süreçleri tamamlandıkça, hizmetlerin sahada nasıl şekilleneceği ve hangi merkezlerde yoğunlaşacağına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

HAKKARİ’YE 131. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA 3 YAN DAL UZMANI, 27 UZMAN HEKİM VE 26...

HAKKARİ’YE 131. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA 3 YAN DAL UZMANI, 27 UZMAN HEKİM VE 26 PRATİSYEN HEKİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 56 HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor
images

Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı
images

Yoğun bakım ekipleri güncel uygulamalar için iki gün eğitim aldı
images

Yemen cephelerinde yoğun hava saldırıları: ordu 512 Husi milis etkisiz hale geti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor

Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı

Erzincan'da nesiller seramik atölyesinde buluştu

Soğuk zinciri bozulmuş etleri çöpten alıp satmaya çalışırken yakalandılar

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi