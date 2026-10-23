Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Hakkari'de sağlık altyapısının güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldı. 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi. Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu kadroların dağılımı ile il genelinde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve branş çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tahsis edilen kadroların dağılımı:

Tahsis edilen kadrolar 3 yan dal uzmanı, 27 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim olmak üzere toplam 56 kişiden oluşuyor. Kadrolar arasında romatoloji, tıbbi onkoloji, acil tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, halk sağlığı, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları ve üroloji gibi çok sayıda branş yer alıyor.

Ek branşlar ve beklentiler:

Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, tıbbi biyokimya ve tıbbi patoloji alanlarında da hekim kadroları tahsis edildi. Bu dağılım, hem birinci basamak hem de uzmanlık gerektiren hizmetlerde kapasitenin artırılmasına yönelik planların bir parçası olarak sunuluyor.

Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması, yeni kadroların yerel sağlık hizmetlerinde hem tanı ve tedavi imkanlarını genişleteceğini hem de hastaların il dışına yönlendirilme ihtiyacını azaltacağını işaret ediyor. Uygulama ve atama süreçleri tamamlandıkça, hizmetlerin sahada nasıl şekilleneceği ve hangi merkezlerde yoğunlaşacağına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

HAKKARİ’YE 131. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA 3 YAN DAL UZMANI, 27 UZMAN HEKİM VE 26 PRATİSYEN HEKİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 56 HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİ.