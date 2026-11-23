Olay yeri ve gelişmeleri:

Karabük'te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak yakınlarında, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtan dolgu toprak kütlesi koptu. Kopan toprak istinat duvarını aşıp yola kadar sürüklenirken, bölgede zemindeki hareketliliğin devam ettiği gözlendi.

Olay, aynı noktada yaklaşık beş ay önce yaşanan kayma ile çakışıyor; bölge halkı ve yetkililer olası yeni çökmelere karşı uyarıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme yaptı ve riskli alanı çevreleyerek yola güvenlik şeridi çekti. Yetkililer, dolgu toprakta görülen kaymanın ve zemindeki hareketliliğin değerlendirilmesi için saha çalışması başlattı.

Geçmişte aynı noktada 3 Haziran 2026 tarihinde de toprak kayması meydana gelmiş olup, bu olay bölgedeki ikinci heyelan olarak kayıtlara geçti.

Görüntüleme ve izleme:

Heyelan, dronla kayıt altına alındı; görüntülerde istinat duvarının aşıldığı ve yol yüzeyine kadar inen toprak kütlesi net biçimde görülüyor. Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde ek tedbirlerin alınacağını bildirdi ve vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.

KARABÜK'TE AYNI BÖLGEDE YAKLAŞIK 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ MEYDANA GELEN HEYELANDA, YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK KÜTLESİ İSTİNAT DUVARINI AŞARAK YOLA KADAR İNDİ.