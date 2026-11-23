Kırşehir'de siber devriye sonucu erişim engeli

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Tespit ve müdahale yöntemleri:

Polis ekipleri, çevrimiçi denetimler ve izleme çalışmaları sonucunda bahis içerikli olduğu değerlendirilen internet sitelerini belirledi. Tespit edilen sitelerin erişime kapatılması için gerekli idari ve teknik işlemler yapılarak, söz konusu sitelerin kullanıcı erişimi engellendi.

Kamusal etkiler ve önemi:

Yetkililer, sürdürülen sanal devriye çalışmalarının kamu düzeni ile tüketici korunması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uygulanan erişim engeli, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yaygınlaşmasının ve vatandaşların zarar görmesinin önlenmesine yönelik bir önlem olarak değerlendirildi.

KIRŞEHİR’DE 80 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ