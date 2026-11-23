Olayın gelişimi:

Sarıyer'de dün akşam bir güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslan görüntüsünün ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına başladı. Bugün de geniş güvenlik önlemleri alınarak arama sürdürülüyor; aslan henüz bulunamadı.

Sakinlerin gözlemleri:

Mahalle sakinlerinden Asya Filiz Güneş, aslanın evinin yakınında görüldüğünü belirterek güçlü bir ihtimalle bir villada bakıldığına inandığını söyledi. Güneş, "Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.

Endişe ve sorular:

Güneş, kapıların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını, gece geç saatlerde evlerine dönmelerine rağmen giriş çıkışın kısıtlandığını anlattı. "Aslan geceden bu yana hala burada. Yani bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Benim küçük Maltese’ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor" sözleri bölgedeki tedirginliği özetledi.

Yetkililerin çalışması:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik önlemlerini artırarak alanı tarıyor; bölge halkı uyarılıyor ve aramalar sürüyor.

ASYA FİLİZ GÜNEŞ AÇIKLAMA YAPTI