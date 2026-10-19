Haliç kıyısında umut: selde kaybolan Ahmet Derin için aramalar sürüyor

İstanbul'da selde kaybolan Ahmet Derin için yoğun arama çalışması

İstanbul'da etkili sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde otomobiliyle sulara kapılan 63 yaşındaki Ahmet Derin için arama kurtarma ekipleri Haliç ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki taramalar hem denizden botlarla hem de havadan dronlarla yürütülüyor.

arama çalışmalarında hangi ekipler görev yapıyor:

Aramalara Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri katılıyor. Ekipler su yüzeyi ve kıyı kesimlerini sistematik olarak tararken, botlarla yapılan devriye çalışmalarıyla birlikte havadan dron destekli görüntüleme de yapılıyor.

aile Haliç kıyısında bekliyor:

İki çocuk babası olan Derin'in ağabeyi Haydar Derin ile yakınları Haliç kıyısında gelecek haberi bekliyor. Aile, belirsizliğin yarattığı üzüntü içinde çalışmaların bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Haydar Derin, olay günü kardeşinin Ayazağa'da aracıyla suya kapıldığını, aracın bulunduğunu ancak kardeşine ulaşılamadığını belirtti.

Ailenin verdiği bilgiye göre, Derin ile birlikte olan arkadaşından biri, Ahmet Usta, bulunurken kendisine henüz ulaşılamadı. Aramalar Unkapanı ile Galata Köprüsü arasındaki Haliç hattında yoğunlaştırıldı ve ekipler kıyı boyunca geniş bir alanda tarama yapıyor.

Yetkililer arama çalışmasının öncelikli olarak su yüzeyi ve kıyı koridorlarını kapsadığını, gerektiğinde ekiplerin çalışma alanını genişleterek taramayı sürdüreceklerini ifade etti. Aile ve yakınları, yetkililerle koordineli şekilde gelecek iyi haberi bekliyor.

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN FELAKETTE OTOMOBİLİYLE BİRLİKTE SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN 63 YAŞINDAKİ AHMET DERİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.