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Halime Hatun kız öğrenci yurdu'nda öğrencilerin ihtiyaçları ön planda

Bilecik'te açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu yetkililer tarafından incelendi; fiziki imkânlar, sosyal alanlar ve sunulan hizmetler değerlendirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Halime Hatun kız öğrenci yurdu'nda öğrencilerin ihtiyaçları ön planda

İnceleme kapsamı:

Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yeni açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaret sırasında yurdun genel donanımı, odalar ve ortak kullanım alanları yerinde değerlendirildi.

İmkanlar ve hizmetler:

Yetkililer, öğrencilerin kullanımına sunulan fiziki imkânlar, sosyal alanlar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı; erişilebilirlik ve konfor kriterleri gözetildi.

Ramazan Demir inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni yurdumuzun öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri, güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İnceleme, yurdun açılışının ardından öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hizmet sunup sunmadığını gözlemlemeye yönelik gerçekleştirildi.

İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR (SOLDA), YENİ AÇILAN HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA İNCELEMELERDE...

İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR (SOLDA), YENİ AÇILAN HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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