Halk Ekmek'te satış düşerken personel ve fiyat artışı tartışma yarattı

Oturum ve iddialar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde AK Parti grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'ye ilişkin karşılaştırmalı verileri meclis gündemine taşıdı. Eroğlu, 2019 ve 2025 dönemlerine ait üretim, satış, fiyatlandırma ve personel verileri üzerinden kurum yönetimini eleştirdi.

Eroğlu, Halk Ekmek’in 2019 yılında yaklaşık 250 milyon adet ekmek sattığını, 2025’te bu sayının 219 milyona gerilediğini belirterek aradaki düşüşün yaklaşık 31 milyon adet olduğunu vurguladı. Buna karşılık üretim kapasitesinin aynı dönemde yüzde 20 artırıldığına dikkat çekti ve mevcut kapasitenin yeterince kullanılmadığını savundu.

Fiyat artışı ve piyasa dengesi:

Konuşmasında ekmek fiyatlarının seyrine de yer veren Eroğlu, Halk Ekmek’in normal ekmek fiyatının 2019’da 75 kuruş iken 2026’da 12,50 TL olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 1.566 oranında artışa denk geldiğini söyledi. Eroğlu, Halk Ekmek’in piyasa fiyat dengesini sağlama rolünü hatırlatarak, 2019’da fırın ekmeğine göre yüzde 50 daha ucuz olan Halk Ekmek’in 2026’da bu avantajının yaklaşık yüzde 28e gerilediğini kaydetti.

Ayrıca Gaziantep, Kayseri ve Konya büyükşehir belediyelerinin fiyat farklarını örnek gösteren Eroğlu, belediye ekmeği ile fırın ekmeği arasındaki farkın Gaziantep’te yüzde 43, Kayseri’de yüzde 46, Konya’da ise yüzde 37,5 olduğunu ifade etti. Bu karşılaştırmaları, Halk Ekmek’in piyasadaki fiyat dengeleme rolünü gerektiği gibi yerine getiremediğini göstermek için sunduğunu belirtti.

Personel ve maliyetler:

Eroğlu, kurumun personel sayısına dair verileri de paylaştı; 2019’da 442 olan çalışan sayısının 2025’te 671e yükseldiğini, bu artışın yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi. Kurumun faaliyet raporuna göre çalışanların yüzde 64,8inin son beş yılda işe alındığını aktardı.

Personel sayısındaki artışın maliyetlere etkisine dikkat çeken Eroğlu, ekmek başına personel maliyetinin aynı dönemde yüzde 1.677 oranında arttığını öne sürdü. Eleştirilerinin kurum çalışanlarına yönelik olmadığını, çalışanların emeğine saygı duyduklarını ancak asıl muhatabın kurumun yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

Kapanış konuşmasında Eroğlu, Halk Ekmek’in 2019-2025 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin verileri özetleyerek, fiyatların, personel sayısının ve üretim kapasitesinin artmasına rağmen satış miktarının gerilediğini tekrar vurguladı. İBB yönetimini siyasi kadrolaşma üzerinden eleştirerek, "Halk Ekmek’in kaynakları siyasi kadrolaşmaya değil, İstanbullunun sofrasına hizmet etmelidir" dedi ve hazırladığı tabloları İstanbulluların ve İBB Meclisi’nin takdirine sunduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

İBB MECLİSİ’NİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİMİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞAN İBB MECLİS ÜYESİ ZEKERİYA EROĞLU, HALK EKMEK’İN 2019 YILINA GÖRE PERSONEL SAYISININ YÜZDE 50 ARTMASINA RAĞMEN YILLIK EKMEK SATIŞLARININ 31 MİLYON ADET AZALDIĞINI BELİRTEREK İBB YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ.