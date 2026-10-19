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Halkla birlikte çözüm: Balaban mahallelerde saha çalışması yürütüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, merkezden kırsala kadar yaptığı ziyaretlerle muhtar, esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip öncelikleri belirliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Caner Şahin

Halkla birlikte çözüm: Balaban mahallelerde saha çalışması yürütüyor

Halkla birlikte çözüm sürüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar süren ziyaretlerle vatandaşların talep ve önerilerini sahada dinliyor. Muhtarlar, esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve hizmet planlarının ortak akılla hazırlanmasını hedefliyor.

mahalle buluşmalarında ihtiyaç belirleme:

Balaban, görev süresi boyunca benimsediği halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Muhtarlar ve belediyenin ilgili birim yöneticileriyle yapılan görüşmelerde sorunlar yerinde inceleniyor; altyapı, temizlik, yol ve sosyal hizmetlere ilişkin öncelikler tespit ediliyor. Esnaf ziyaretleri ve vatandaş toplantılarıyla farklı kesimlerin beklentileri doğrudan kayıt altına alınıyor.

belediyeler arası iş birliği:

Saha çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile ortak gerçekleştirilen mahalle buluşmalarıyla güçlendiriliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde düzenlenen etkinliklerde iki belediye arasındaki koordinasyon artırılarak hizmetlerin daha etkin ve hızlı ulaştırılması amaçlanıyor.

Toplantılarda muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri detaylı biçimde ele alınıyor. Sorunlara ilişkin öneriler ilgili birimlerle birlikte değerlendiriliyor ve uygulama adımları planlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde hizmet planlaması doğrudan vatandaşların ifadelerine dayandırılıyor.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın belediyecilik anlayışlarının temelinde olduğunu vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban şunları söyledi: "Bizim önceliğimiz, halkımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve taleplerine çözüm üretmek. Bunun için makam odasında oturmak yerine mahallelerimizi geziyor, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızla birlikte ihtiyaçları belirliyor, ilgili birimlerimizle çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde ilçemizin her mahallesine hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Yunusemre’yi ortak akılla yönetmeye ve halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz"

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, İLÇENİN MERKEZİNDEN KIRSAL MAHALLELERİNE KADAR...

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, İLÇENİN MERKEZİNDEN KIRSAL MAHALLELERİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERLE VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLİYOR. MAHALLE SAKİNLERİ, MUHTARLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELEN BALABAN, İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ VE HİZMETLERİN PLANLANMASI İÇİN SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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