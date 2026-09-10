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Hanzala denize geri dönüyor: uydu izleme ile göç yolları kayıt altında

Hanzala adlı yeşil deniz kaplumbağası, rehabilitasyon sonrası Manavgat Sorgun Boğaz Sahili'nde uyduyla izlenmek üzere denize bırakıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Hanzala denize geri dönüyor: uydu izleme ile göç yolları kayıt altında

Hanzala doğal yaşamına geri kazandırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rehabilitasyon süreci tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası Hanzala, Manavgat Sorgun Boğaz Sahili'nde düzenlenen programın ardından denize bırakıldı. Üzerine takılan uydu izleme cihazı ile Hanzala'nın konumu ve hareketleri anlık verilerle takip edilecek.

Projenin hedefleri:

Çalışma, Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı kapsamında Hanzala'nın göç yollarını ve deniz çayırlarının yayılım alanlarını haritalamayı amaçlıyor. Proje Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğiyle yürütüldü. Yetkililer, çalışmanın bölgedeki yeşil deniz kaplumbağalarının uydu cihazıyla izlenmesine yönelik ilk örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Yetkililerden çevre ve aksiyon vurgusu:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sahillerin yalnızca insanlar için değil diğer canlılar için de yaşam alanı olduğunu hatırlattı ve insanların doğal alanları kullanırken sorumluluk göstermesi gerektiğini belirtti. Şahin, deniz kaplumbağalarının deniz çayırlarını budayarak balıkların yuvalanmasına katkı sağladığını anlattı ve ülke genelinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Vali Şahin, Antalya'nın ev sahipliğini yapacağı COP31 için de mesaj vererek konferansın ana motosunun "Aksiyon" olduğunu; kararların alınmasının ardından uygulamaya dönük adımların atılması gerektiğini söyledi. Manavgat'taki dumansız plaj uygulaması ile Kemer'deki Phaselis Koyunda devreye alınan 575 metrelik bariyerin bölgenin deniz çöplerinden arındırılmasına katkı sağladığını aktardı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi olmadığını, doğayla uyumlu yaşam biçiminin önemini vurguladı. Ağırbaş, denize ulaşan plastik atıkların canlıların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, Hanzala'nın uyduyla izlenmesini sağlayan çalışmanın COP31'de iyi uygulama modeli olarak paylaşılacağını ifade etti.

Uygulama ve izleme:

Konuşmaların ardından Hanzala, Sorgun Boğaz Sahili'nde denize bırakılarak doğal yaşam alanına uğurlandı. Proje kapsamında elde edilecek uydu verileri, kaplumbağaların göç rotalarının ve deniz çayırı alanlarının dağılımının izlenmesine olanak sağlayacak; bu bilgiler çevre yönetimi ve koruma politikalarının geliştirilmesinde kullanılacak.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE REHABİLİTASYON SÜRECİ TAMAMLANAN VE ÜZERİNE UYDU İZLEME CİHAZI...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE REHABİLİTASYON SÜRECİ TAMAMLANAN VE ÜZERİNE UYDU İZLEME CİHAZI TAKILAN YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI HANZALA, DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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