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Haramidere'de yağışa bağlı kaza: kamyonet aydınlatma direğine çarptı, çevredekiler şoföre kalp masajı yaptı

E-5 Haramidere'de yağış nedeniyle kamyonet ve otomobil çarpıştı; kamyonet ışık direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı, çevredekiler kalp masajı yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Haramidere'de yağışa bağlı kaza: kamyonet aydınlatma direğine çarptı, çevredekiler şoföre kalp masajı yaptı

Haramidere'de yağışa bağlı kaza: kamyonet aydınlatma direğine çarptı, çevredekiler şoföre kalp masajı yaptı

Olay, saat 07.00 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı.

Kazanın gelişimi:

Çarpışmanın ardından kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ağır şekilde yaralandı ve araçta önemli hasar oluştu.

Müdahale ve trafik:

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar yaralı sürücüye müdahale ederek kalp masajı uyguladı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Yaşanan müdahale ve kaza anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 KARAYOLU HARAMİDERE MEVKİNDE BİR KAMYONET, BİR ARAÇLA KAZAYA KARIŞTI, ARDINDAN İSE AYDINLATMA...

E-5 KARAYOLU HARAMİDERE MEVKİNDE BİR KAMYONET, BİR ARAÇLA KAZAYA KARIŞTI, ARDINDAN İSE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI. YAŞANAN O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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