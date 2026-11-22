olayın yaşandığı anlar:

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dolaşan bir kişi, bölgede karşılaştığı yaban tilkisini elleriyle besledi. Vatandaşın elinde bulunan malzemeleri tilkiye verdiği anlar, kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa süre elindekileri yiyen tilki, beslenmenin ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Olay, tarihi alanları gezen ziyaretçiler arasında yaşandı.

insan ve yaban hayatı ilişkisi:

Böyle karşılaşmalar, yaban hayvanlarının insanlara alışmasına ve doğal beslenme davranışlarında değişikliğe yol açabilir. Aç kalan hayvanlara yardım etme isteği anlaşılır olsa da, bu tür etkileşimler uzun vadede hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturabilir.

Görüntüler, anlık bir yardım ve gözlem kaydı olarak değer taşıyor; ancak uzman uyarıları olmadan yabani hayvanların beslenmesinin tekrarlanmaması, hem hayvanların doğal dengesinin korunması hem de insan güvenliği açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA BİR VATANDAŞ, AÇ KALAN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ. O ANLAR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI