Toprağa saygı yürüyüşü Sinop'ta gerçekleştirildi

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği, 23-29 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Etkinlik Uğur Mumcu Kent Meydanı'nda başladı; gönüllüler ve doğaseverler meraların korunması ile toprak kaybının önlenmesine dikkat çekti.

vakfın hedefi ve uyarıları:

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci konuşmasında vakfın kuruluş amacını ve erozyonla mücadele çalışmalarını anlattı. Cebeci, TEMA'nın yalnızca ağaçlandırma değil, toprağın korunmasına yönelik faaliyetlerle de öne çıktığını vurguladı ve meraların erozyonla mücadelede önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Cebeci, Sinop'un 571 bin 717 hektar yüzölçümüne karşılık yalnızca 2 bin 100 hektar mera alanı bulunduğunu belirterek meraların aşırı otlatma, yol yapımları, madencilik ve taş ocakları gibi tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Etkinlikte yapılan çağrı: 'merayı koru, toprağı yaşat'.

meralar, erozyon verileri ve çağrı:

TEMA Vakfı Sinop Merkez İlçe Sorumlusu Demet Öztürk ise Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 70'inin bozulduğunu söyledi. Öztürk, erozyon nedeniyle her yıl taşınan 643 milyon ton toprağın 344 milyon ton'unun meralardan kaynaklandığını belirterek meraların su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin korunmasında taşıdığı önemi vurguladı.

Öztürk vatandaşları doğayı korumaya ve TEMA Vakfı'nın gönüllü çalışmalarına katılmaya davet etti.

yürüyüş güzergâhı ve etkinlik akışı:

Konuşmaların ardından katılımcılar, Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' türküsü eşliğinde Uğur Mumcu Kent Meydanı'ndan yürüyüşe geçti. Yürüyüş sahil güzergâhı üzerinden Dr. Rıza Nur Kütüphanesi'ne kadar sürdü; Aşıklar Caddesi üzerinden yeniden meydana dönülerek etkinlik tamamlandı. Katılımcılar, toprağın korunmasının gelecek nesiller açısından önemine dikkat çekti.

SİNOP'TA TEMA VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN 'TOPRAĞA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'NDE EROZYONLA MÜCADELE VE MERALARIN KORUNMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ