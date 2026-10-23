Harput'ta cam seyir terasında örgü buluşması

Elazığ Belediyesi bünyesindeki Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) örgü grubu, Harput Cam Seyir Terası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek hem üretken zaman geçirdi hem de geleneksel el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Tarihi atmosfer ve doğal manzara eşliğinde gerçekleştirilen buluşma, kursiyerlerin motivasyonunu artırmayı ve el emeği ürünlerin görünürlüğünü yükseltmeyi amaçladı.

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Etkinlik, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik vizyonu ve kadınları üretime katma hedefi doğrultusunda planlandı. Organizasyonu yürüten ESMEK birimi, kursiyerlerin hem teknik becerilerini pekiştirmesini hem de ürettikleri el işleri aracılığıyla ekonomik değer yaratabilmelerini hedefliyor. Etkinlik, Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirildi ve Harput'un tarihi dokusuyla el sanatlarının buluşmasına olanak tanıdı.

ESMEK Birim Sorumlusu Berrin Sanaç Çolak etkinlikle ilgili olarak şunları ifade etti: "Bugün Harput'tayız. Tarihin ve doğanın buluştuğu Cam Seyir Terası'nda örgü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. ESMEK kurslarımızda hanımlarımızın ürettiği el emeği göz nuru eserlerin, ekonomik olarak bir değer oluşturmasını ve aile bütçelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde bu projelerimiz gelişerek devam ediyor. Bugün burada sadece örgü örmeyip kursiyerlerimizin ürünlerini Harput'un tarihi dokusuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kursiyer deneyimi ve işbirlikleri:

Kursiyerler etkinlik boyunca hem sosyal bir araya gelme fırsatı buldu hem de stresten uzak, üretken bir gün geçirdi. Projede Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi ile Elazığ Halk Eğitimi Merkezi işbirliği de dikkat çekti; bu sayede kursların niteliği ve kapsamı genişliyor. ESMEK usta öğreticilerinden Betül Çoban ise organizasyonun katılımcılar üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, belediyenin sunduğu imkânlar sayesinde kursların düzenli biçimde sürdüğünü belirtti: "Elazığ Belediyesi'nin imkanlarıyla Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle kurslarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün Harput Cam Seyir Terası'nda örgü etkinliğinde bir araya geldik. Kursiyerlerimiz hem stres atıp hem de örgülerini örüyor. Bize bu imkanları sunan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz."

Etkinlik, hem katılımcıların hem de izleyicilerin beğenisini kazandı ve benzer buluşmaların artarak devam edeceğinin sinyalini verdi. Tarihi Harput ortamında yapılan bu tür etkinlikler, yerel el sanatlarının görünürlüğünü artırırken kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi sürdürecek.

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESMEK’İN ÖRGÜ GRUBU KURSİYERLERİ, HARPUT CAM SEYİR TERASI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE HEM KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ HEM DE GELENEKSEL EL SANATLARININ YAŞATILMASINA KATKI SUNDU.