Söğüt’te kent belleği sergisi ziyaretçilerle buluştu

Sergi Söğüt şenliklerinin programında:

Bilecik’in tarih ve kültür hafızasını yansıtan fotoğraf ve kartpostallar, 745. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Söğüt’te sergilendi. Etkinlik, kentin geçtiğimiz dönemlerine ait görsel belgeleri halka açarak bölge kimliğinin görünür olmasını sağladı.

Arşivden seçilen eserler:

Mini sergi, Bilecik Kent Konseyi tarafından hazırlandı ve koleksiyondan alınan eserler Bilecik Kent Belleği Arşivi envanterinden seçildi. Fotoğraf ve kartpostallar, kentin toplumsal ve mekânsal dönüşümüne dair izler taşırken ziyaretçilere geçmişle doğrudan bir bağ kurma imkânı sundu.

Ziyaretçi deneyimi ve teşekkürler:

Sergiyi gezenler, arşiv görüntüleri sayesinde Bilecik’in kültürel belleğine tanıklık etme fırsatı buldu. Bilecik Kent Konseyi yetkilileri, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer çalışmaları sürdürme niyetini dile getirdi.

BİLECİK'İN HAFIZASI SÖĞÜT'TE SERGİLENDİ