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Söğüt’te kent belleği sergisi ziyaretçilerle buluştu

Arşiv fotoğraf ve kartpostalları, Bilecik Kent Konseyi'nin mini sergisinde 745. Söğüt Ertuğrul Gazi anma ve Yörük Şenlikleri'nde ziyaretçilerle buluştu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt’te kent belleği sergisi ziyaretçilerle buluştu

Sergi Söğüt şenliklerinin programında:

Bilecik’in tarih ve kültür hafızasını yansıtan fotoğraf ve kartpostallar, 745. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Söğüt’te sergilendi. Etkinlik, kentin geçtiğimiz dönemlerine ait görsel belgeleri halka açarak bölge kimliğinin görünür olmasını sağladı.

Arşivden seçilen eserler:

Mini sergi, Bilecik Kent Konseyi tarafından hazırlandı ve koleksiyondan alınan eserler Bilecik Kent Belleği Arşivi envanterinden seçildi. Fotoğraf ve kartpostallar, kentin toplumsal ve mekânsal dönüşümüne dair izler taşırken ziyaretçilere geçmişle doğrudan bir bağ kurma imkânı sundu.

Ziyaretçi deneyimi ve teşekkürler:

Sergiyi gezenler, arşiv görüntüleri sayesinde Bilecik’in kültürel belleğine tanıklık etme fırsatı buldu. Bilecik Kent Konseyi yetkilileri, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer çalışmaları sürdürme niyetini dile getirdi.

BİLECİK&#039;İN HAFIZASI SÖĞÜT&#039;TE SERGİLENDİ

BİLECİK'İN HAFIZASI SÖĞÜT'TE SERGİLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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