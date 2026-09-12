Samsun ziyaretine günler kala hazırlıklar gözden geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül Pazar günü Samsun’a yapacağı ziyaret öncesinde, kentin ev sahipliği görevine ilişkin hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları katıldı ve programın akışı ile lojistik ayrıntılar masaya yatırıldı.

Toplantı ve katılımcılar:

Hazırlık toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun programına ilişkin yürütülecek koordinasyon, güvenlik düzenlemeleri ve alan hazırlıkları üzerinde duruldu. İlçe kaymakamlarının katılımlarıyla yerel uygulamalar ve sorumluluk dağılımı netleştirildi.

Kent gezileri ve açılış programı:

Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanını gezdi; meydanın tasarımında ilham kaynağı olan İstiklal Madalyası vurgulandı. Heyet ayrıca Samsun Tanıtım Merkezini ve Uçan Sinema Projesi "Astorya" gösteri merkezini inceledi.

Resmi programa göre Samsun Şehir Hastanesi’nin açılış töreni 13 Eylül Pazar saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, törene tüm vatandaşların davetli olduğunu bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler, ziyaretin kent tanıtımına ve hizmetlerin açılışına odaklanacağını gösterirken, yerel idareler de uygulama planlarını son detayına kadar koordine etmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAMSUN’A GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARET ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.