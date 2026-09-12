Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Söğüt’te Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Türkiye finali yapıldı

Söğüt'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi anma törenleri kapsamında yapılan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye finalinde Ordu temsilcisi birinci oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt’te Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Türkiye finali yapıldı

Söğüt'te final gecesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirildi. Program Söğüt Ertuğrul Gazi Camii'nde düzenlendi ve din görevlileri ile vatandaşların katılımıyla tamamlandı.

Programa katılım ve tören

Programa Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, anma ve kültürel programların parçası olarak halkın ilgisini çekti.

Yarışma sonuçları ve ödül töreni

Türkiye'nin çeşitli illerinden imam hatiplerin katıldığı yarışmada Ordu temsilcisi imam hatip Beytullah Çitlik Türkiye birincisi oldu. Denizliden imam hatip Muhammed İslam Sav ikinci, Ankaradan imam hatip Can Atıcı ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin takdim etti. Yarışma, nitelikli kur’an tilaveti ve kıraat geleneğinin desteklenmesine yönelik önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ SÖĞÜT’TE YAPILDI

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ SÖĞÜT’TE YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi
images

Has Bahçe ile kent merkezine yeni nefes: 13 bin metrekarelik sosyal tesis hizmet...
images

Samsun ziyaretine günler kala hazırlıklar gözden geçirildi
images

Söğüt’te kent belleği sergisi ziyaretçilerle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı