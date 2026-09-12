Söğüt’te Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Türkiye finali yapıldı

Söğüt'te final gecesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirildi. Program Söğüt Ertuğrul Gazi Camii'nde düzenlendi ve din görevlileri ile vatandaşların katılımıyla tamamlandı.

Programa katılım ve tören

Programa Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, anma ve kültürel programların parçası olarak halkın ilgisini çekti.

Yarışma sonuçları ve ödül töreni

Türkiye'nin çeşitli illerinden imam hatiplerin katıldığı yarışmada Ordu temsilcisi imam hatip Beytullah Çitlik Türkiye birincisi oldu. Denizliden imam hatip Muhammed İslam Sav ikinci, Ankaradan imam hatip Can Atıcı ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin takdim etti. Yarışma, nitelikli kur’an tilaveti ve kıraat geleneğinin desteklenmesine yönelik önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ SÖĞÜT’TE YAPILDI