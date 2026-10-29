Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 103 ses, tek yürekle cumhuriyetin yıl dönümü kutlandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde cumhuriyet coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in ilanının 103. yılını '103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet' temasıyla bir dizi etkinlikle andı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir açılış konuşmasında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün önemine vurgu yaptı ve cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Demir, anma etkinliklerinin sadece geçmişe saygı değil aynı zamanda gençlere yönelik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Cumhuriyet ve kadının rolü:

Program kapsamında HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Akkan, 'Bugünden Yarına Cumhuriyeti Kadınlarla Düşünmek' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Akkan, Cumhuriyet'in kadınlara eğitimden çalışma hayatına, bilimden toplumsal yaşama kadar sağladığı kazanımları örneklerle aktardı ve Sabiha Gökçen, Süreyya Ağaoğlu ile Safiye Ali'yi Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolların öncü isimleri olarak anımsattı.

Akkan, kadınların bilimsel çalışmalara katkılarını vurgularken HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Bilim Çalıştayı'nı somut bir örnek olarak gösterdi ve Cumhuriyet'in kazanımlarının kadınların aktif katılımıyla geleceğe taşınabileceğini ifade etti.

Sanatla anlatılan miras:

Kutlama programı, '103 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik' temalı koro ve oratoryo gösterisiyle devam etti. Özel olarak hazırlanan sahne çalışmasında Cumhuriyet'in temel değerleri, bağımsızlık mücadelesi ve gençliğe emanet edilen miras müzik ve sahne anlatımıyla izleyicilere aktarıldı.

Gösteri, katılımcılarda hem duygusal hem de düşündürücü bir atmosfer yaratarak Cumhuriyet bilincinin kuşaklar arası aktarımına vurgu yaptı.

Radyo yayınıyla devam edecek etkinlikler:

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü HKÜ Radyo'da Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Özcan'ın 'Cumhuriyet ve Çocuk' başlıklı konuşmasıyla Cumhuriyet'in çocukların gelişimi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önem masaya yatırılacak. Üniversite yetkilileri, etkinlik takviminin gençlere ve halka açık programlarla süreceğini bildirdi.

HKÜ'nün düzenlediği anma programı, konuşmalar, sanat çalışmaları ve radyo etkinlikleriyle Cumhuriyet'in 103 yıllık mirasının hem hatırlandığı hem de tartışıldığı bir gün olarak kaydedildi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ "103 SES, TEK YÜREK: 103. YILDA CUMHURİYET" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.