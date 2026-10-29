Yerel iş dünyasına Gerede'de yabancı işçi istihdamı rehberi sunuldu

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Gerede Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda işverenlere yabancı istihdamı ve çalışma izinlerine ilişkin süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının içeriği:

Gerede Ticaret Odası'nda düzenlenen oturumda, yabancıların istihdam edilmesi ile çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin süreçler ve uygulamalar ele alındı. Toplantıda işverenlerin bilmesi gereken usul ve esaslar hakkında genel bilgilendirme sunuldu.

Kurumların rolü ve uygulamalar:

Toplantıda ilgili kurumların görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu ve çalışma izinlerine ilişkin uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılara kurumlar arası koordinasyonun önemi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

Bir araya gelme, Gerede'deki işverenlerin süreçleri daha iyi anlamasını sağlamak ve uygulamada karşılaşılabilecek belirsizlikleri gidermeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE İŞVERENLERE YÖNELİK DÜZENLENEN TOPLANTIDA, YABANCI İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.