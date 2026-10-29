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Sivas'ta 850 öğrenciyle cumhuriyet şarkıları coşkusu

Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda 29 Ekim için bir araya gelen 850 öğrenci, Gülçin Negiz yönetiminde Cumhuriyet şarkıları ve koreografiyle kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sivas'ta 850 öğrenciyle cumhuriyet şarkıları coşkusu

Sivas’ta Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda 850 öğrenciden ortak cumhuriyet kutlaması

Sivas Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulun tüm öğrencilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir gösteri düzenledi. Etkinlikte 850 öğrenci koreografi ve koro şeklinde sahne aldı.

Gösterinin düzenlenişi:

Okulun müzik öğretmeni Gülçin Negiz koordinasyonunda gerçekleştirilen performansta öğrenciler koro eşliğinde Cumhuriyet temalı şarkılar seslendirdi ve eş zamanlı hareketlerle koreografiyi tamamladı. Sahne boyunca öğrenciler ellerinde Türk bayrağını salladı.

Etkinlik, izleyicilere farklı açılardan gösterinin bütününü sunmak üzere dron ile havadan görüntülendi ve okulun toplu katılımını vurgulayan kareler kayda alındı.

Öğrencilerin duyguları:

7. sınıf öğrencisi Hiranur Özdal duygularını, "Bugün 850 öğrenci hep beraber koreografi yaptık. Vatan şarkısı gibi Türkiye’yi temsil eden şarkılar söyledik. Koreografiyi yaptığımızda çok gururlu hissettim, şehitlerimizi düşündüm çünkü onlar bizim bu vatanda yaşayabilmemiz için kan döktüler" sözleriyle paylaştı.

6. sınıf öğrencisi Emin Çaylak öğretmenine teşekkür ederek, "Öğretmenimiz 850 öğrenciyle tek tek ilgilenerek bu koreografiyi organize etti kendisinde emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bayramı sebebiyle 850 arkadaşımla beraber güzel bir koreografi yaptık" dedi.

Koroda görev alan bir diğer öğrenci, 6. sınıf öğrencisi Yağız Öcalmış, performans sırasında Gündoğdu Marşını solo olarak seslendirdiğini belirterek, "Arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 öğrenci ile birbirinden farklı gösteriler yaptık. Ben de Gündoğdu Marşını okulla beraber solo olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Furkan Talha Erbaş ise, "Arkadaşlarıma beraber gösteri yaptık, şarkı söyledik, bayrak açtık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 arkadaşımla beraber bu şarkıları söylemek beni çok gururlandırdı" diyerek kutlamaya katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Okulun geniş katılımlı gösterisi, hem öğrencilerin birlikteliğini hem de Cumhuriyet teması etrafında ortak bir bilinç oluştuğunu gösteren bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Sivas’ta 850 öğrenci coşkuyla Cumhuriyet şarkıları söyledi

Sivas’ta 850 öğrenci coşkuyla Cumhuriyet şarkıları söyledi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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