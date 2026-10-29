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Kültür iş birliğiyle UNESCO edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta genç yazarlar programı tamamlandı

Genç Yazarlar Destek Programı Kahramanmaraş'ta tamamlandı; katılımcılar uzman eğitim, mentörlük ve atölye süreçlerini bitirdi, sertifikaları verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kültür iş birliğiyle UNESCO edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta genç yazarlar programı tamamlandı

Genç yazarlar eğitim ve mentörlük süreçlerini tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BİLSEK Derneği iş birliğinde yürütülen Genç Yazarlar Destek Programı sona erdi. Program; UNESCO tarafından Edebiyat Şehri ilan edilen Kahramanmaraş’ın edebi mirasını genç kuşaklara aktarma hedefiyle hayata geçirildi.

eğitim ve atölye süreçleri:

Programa katılan genç yazar adayları, alanında uzman eğitimcilerden dersler aldı, bireysel mentör görüşmelerine katıldı ve serbest yazım atölyelerinde üretim pratiği geliştirdi. Eğitim içeriği, hem teknik hem de yaratıcı yazım odaklı uygulamalarla desteklendi.

sertifikalandırma ve yayımlama hedefi:

Eğitim ve mentörlük süreçlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Program kapsamında üretilen özgün çalışmaların yürütülen basım süreçlerinin ardından okurla buluşturulması hedefleniyor; bu adım genç yazarların eserlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE BİLSEK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE BİLSEK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN “GENÇ YAZARLAR DESTEK PROGRAMI” SONA ERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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