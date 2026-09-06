Hasar gören ro-ro Lider Bordo-Mavi Tuapse açıklarından sonra Trabzon limanına demirledi

Ro-ro gemisi trabzon limanında demirledi

Samsun Limanı'ndan 25 Ağustos'ta Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük taşımak üzere yola çıkan Lider Bordo-Mavi isimli Ro-Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse limanı açıklarında üç dron tarafından hedef alındı. Saldırı sonucunda gemide yangın çıktı ve mürettebattan beş kişi yaralandı.

Saldırı ve yangına müdahale:

Olay yerinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Gece gerçekleşen saldırıda kayda geçen bilgide 3 dron ile hedef alındığı ve yangının gemide hasara yol açtığı belirtildi. Yaralanan mürettebatın sayısı kaynaklarda 5 kişi olarak bildirildi.

Trabzon Limanı'ndaki tahliye ve işlemler:

Saldırının ardından Lider Bordo-Mavi, güvenlik ve zarar tespiti için Trabzon Limanı'na gelerek demirledi. Gemide bulunan araçlar liman sahasına alınarak gerekli kontroller yapıldı ve araçların liman üzerinden çıkışı gerçekleştirildi.

Yetkili kurumların ve liman ekiplerinin yürüttüğü işlemler tamamlandıkça gemi ve yükle ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağı bildirildi.

Dron saldırısına uğrayan Ro-Ro gemisi Trabzon Limanı’na demirledi