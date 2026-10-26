Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kentler için ada bazlı dönüşüm çağrısı: bina tek başına yeterli değil

Fatih Köse, yapışık nizam kentlerde tek bina üzerinden dönüşümün risk taşıdığını; kentsel dönüşümün ada bazlı ve bütüncül planlanması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kentler için ada bazlı dönüşüm çağrısı: bina tek başına yeterli değil

Köse'nin uyarısı:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan bina çökmeleri ve yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarını değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Köse, özellikle yapışık nizam yapılaşmanın hâkim olduğu bölgelerde dönüşüm çalışmalarının tek bir bina üzerinden yürütülmesinin ciddi riskler barındırdığını belirtti.

Kentlerin güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir hâle getirilmesi için kentsel dönüşümün bina bazında değil, ada bazında planlanması gerektiğini vurgulayan Köse, bütüncül bir yaklaşımın zorunluluğuna dikkat çekti.

Neden ada bazlı dönüşüm gerekiyor:

Köse, yapışık nizam kentleşmenin yaygın olduğu yerlerde binaların birbirine bitişik şekilde inşa edildiğini hatırlattı. Aynı dönemde ve benzer yapı teknikleriyle yapılmış olan komşu binaların bir arada değerlendirilmemesinin, dönüşüm sürecinde çevredeki yapıların güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Konuşmasında, "Türkiye’nin farklı illerinde binaların bir anda çökmesi, kentlerimizin yapı güvenliğini ve kentsel dönüşüm anlayışını yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor" ifadesini kullanan Köse, bir binanın yıkımı sırasında alınacak teknik önlemlerin yetersiz kalmasının yan taraftaki binaların taşıyıcı sistemleri ve zemin şartları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Uygulama ve koordinasyon gereklilikleri:

Köse, kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yıkılıp yenilenmesi olmadığını; bunun şehirlerin geleceğini şekillendiren kapsamlı bir planlama süreci olduğunu söyledi. "Kentsel dönüşümün temel amacı insanlarımızın güvenli binalarda yaşamasını sağlamaktır" sözleriyle hedefin önceliğini netleştirdi.

Ada bazlı dönüşüm modelinin sahaya geçirilmesinde mülk sahiplerinin uzlaşmasının, kapsamlı teknik incelemelerin, doğru planlamanın ve ilgili kurumların koordinasyonunun şart olduğunu vurgulayan Köse, bu yaklaşımın ulaşım, otopark, yeşil alan ve sosyal donatı ihtiyaçlarının da birlikte ele alınmasına imkân tanıyacağını ifade etti.

Bütüncül dönüşümün hedefleri:

Köse, yapışık nizamdaki komşu binaların çoğunun aynı dönemlerde inşa edildiğini; dolayısıyla yaş, yapım özellikleri ve maruz kaldıkları risklerin birlikte değerlendirilebileceğini belirtti. Her binanın kendi koşullarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini; ancak çözümün yalnızca tek bir yapıyı hedeflemekle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamasını, "Bizim hedefimiz yalnızca eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak olmamalı. İnsanların güvenle yaşayabildiği, çocukların rahatça oynayabildiği, yeşil alanları bulunan, otopark ve ulaşım sorunları çözülen, sosyal yaşamı destekleyen kentler oluşturmalıyız" sözleriyle tamamlayan Köse, kentsel dönüşümde uzun vadeli ve bütüncül adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Köse’ye göre kentlerin kurtuluşu, günü kurtaran çözümler yerine ada bazlı, koordineli ve insan odaklı dönüşüm yaklaşımlarından geçiyor; bu da süreçlerin kuruluşların iş birliği ve kapsamlı teknik planlarla yürütülmesini zorunlu kılıyor.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, TÜRKİYE&#039;NİN FARKLI İLLERİNDE MEYDANA GELEN BİNA...

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDE MEYDANA GELEN BİNA ÇÖKMELERİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, ÖZELLİKLE YAPIŞIK NİZAM YAPILAŞMANIN BULUNDUĞU BÖLGELERDE DÖNÜŞÜMÜN TEK BİR BİNA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMESİNİN RİSKLER DOĞURABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ. KENTLERİN GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR HALE GETİRİLMESİ İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ BİNA BAZINDA DEĞİL, ADA BAZINDA PLANLANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN KÖSE, BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ VURGULADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı
images

Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı
images

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim
images

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026