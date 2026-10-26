Muğla'dan COP31'e taşınan yerel iklim eylem gündemi

Muğla belediyesi COP31 hazırlık programında

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gaziantep'te düzenlenen 'COP31’e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' zirvesine katılarak Muğla'yı temsil etti. Etkinlik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Birleşmiş Milletler Türkiye, Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Zirvenin odağı:

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü ve COP31'e hazırlık sürecinde uygulanabilir politikalar tartışıldı. Katılımcılar, taahhütlerin sadece beyanla kalmayıp somut yatırımlar ve yerel uygulamalar yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Muğla'nın öncelikleri:

Aras, COP31’in Türkiye’de düzenlenmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek 'İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler en önemli aktörlerden biridir' dedi. Muğla için önceliklerin su güvenliği, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir enerji yatırımları olduğunu ifade etti. Başkan Aras, yenilenebilir enerji projeleriyle hem çevrenin korunmasının hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının hedeflendiğini söyledi ve COP31'in taahhütlerin uygulamaya dönüştüğü bir süreç olmasını istedi.

Zirve, yerel deneyimlerin paylaşılması ve COP31'e yönelik somut adımların planlanması bakımından katılımcılara yol gösterici nitelikte bir platform sundu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN ‘COP31’E DOĞRU: YEREL İKLİM EYLEMİ POLİTİKA DİYALOĞU’ ZİRVESİNE KATILDI.