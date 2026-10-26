Manavgat'ta doğa topluluğu hareketlendi: Türkiye'nin 506'ncı kuşu kayıtlarda

Manavgat'ta yeni kuş kaydı doğaseverleri topladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan bölgesinde tespit edilen kuş, Hollandalı gözlemci Jourdy Houkes tarafından bulundu. Yapılan kayıtla birlikte Türkiye'nin kuş türü sayısı 506'ya, Antalya'nın ise 361'e yükseldi. Keşif, bölgeyi gözlemciler için yeniden cazip hale getirdi.

gözlem ve kayıt süreci:

Olayın ardından Antalya Kuş Gözlem Topluluğu hızla alana intikal edip türü kayıt altına almak ve fotoğraflamak için çalışma başlattı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilden kuş gözlemcileri Manavgat'a doğru hareket etti; bölgedeki yoğun ilgi, nadir tür arayışını artırdı.

uzman değerlendirmesi ve bölgenin önemi:

Uzman Veteriner Hekim Gökçe Coşkun gelişmeyi şu sözlerle aktardı: "Bugün Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok güzel bir haber alarak sabaha başladık. Şu anda Manavgat deniz kenarındayız. Sabah Hollandalı bir kuş gözlemcisi burada gözlem yaparken bize haber verdi. Hemen Kuş Gözlem Topluluğu olarak alana geldik. Bu tür Türkiye’nin 506. türü, Antalya’nın da 361. türü oldu. Şimdi bütün Türkiye’den kuş gözlemcileri buraya doğru geliyorlar. O kuşu görmek ve fotoğraflamak için geliyorlar. Bu alanın her sene ilkbahar ve sonbaharda birçok nadir kuşa ev sahipliği yaptığını biliyoruz."

Türkiye Kuş Kayıt Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan ise türün beklenmedik oluşuna dikkat çekti: "Şu anda karşımızda çayır kuşları var. Normalde burada olmaması gerekiyor ama bazen yolunu şaşırıp Avrupa’ya gelen bireyler oluyor. İlk defa bu kadar doğuda görülen bireylerden bir tanesi. 506. tür ve yeni kuş türümüz olarak listemize eklendi"

Yeni kayıt, Antalya'nın zengin kuş çeşitliliğini ve Manavgat Ulualan'ın göç yolları üzerindeki önemini yeniden vurguladı. Bölgedeki kayıt faaliyetleri ve gelen gözlemci akını, lokal ekosistem izleme çalışmalarına katkı sağlayacak.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE GÖZLEMLENEN KUŞ TÜRÜ, TÜRKİYE’NİN 506’NCI, ANTALYA’NIN İSE 361’İNCİ KUŞ TÜRÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ. HOLLANDALI KUŞ GÖZLEMCİSİ JOURDY HOUKES TARAFINDAN ULUALAN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN KUŞ, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GÖZLEMCİLERİ MANAVGAT’TA BULUŞTURDU.