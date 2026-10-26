Kozan'da yangından etkilenen ailelere belediyeden sahada destek

Adana'nın Kozan ilçesinde eylül ayında Enizçakırı ve Doğanalanı'nda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevre bölgelere yayılan orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında çok sayıda vatandaş tahliye edilirken, 7 ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

saha çalışmaları devam ediyor:

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda belediye ekipleri, yangından etkilenen aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Ekipler, öncelikle ev eşyası temini olmak üzere acil gereksinimleri belirleyip, gerekli desteklerin koordine edilmesini sağlıyor. Afetzedelerle birebir görüşmeler yapılmakta ve talepler kayıt altına alınmaktadır.

belediyenin yaklaşımı ve hedefleri:

Atlı, yürütülen çalışmaların sosyal belediyecilik anlayışıyla yapıldığını vurgulayarak, amaçlarının yangının yarattığı mağduriyeti azaltmak ve ailelerin en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri, dayanışma ve destek faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kozan Belediyesi'nin saha ziyaretleri, zarar tespitleri ve ihtiyaç dağıtımıyla afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE EYLÜL AYINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINDA EVLERİ ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, AFETZEDE AİLELER ZİYARET EDİLEREK İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDİLİYOR.