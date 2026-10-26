Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kozan'da yangından etkilenen ailelere belediyeden sahada destek

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı liderliğinde, eylül yangınında evi zarar gören aileler sahada ziyaret edilerek ev eşyası ve ihtiyaçları karşılanıyor

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da yangından etkilenen ailelere belediyeden sahada destek

Kozan'da yangından etkilenen ailelere belediyeden sahada destek

Adana'nın Kozan ilçesinde eylül ayında Enizçakırı ve Doğanalanı'nda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevre bölgelere yayılan orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında çok sayıda vatandaş tahliye edilirken, 7 ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

saha çalışmaları devam ediyor:

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda belediye ekipleri, yangından etkilenen aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Ekipler, öncelikle ev eşyası temini olmak üzere acil gereksinimleri belirleyip, gerekli desteklerin koordine edilmesini sağlıyor. Afetzedelerle birebir görüşmeler yapılmakta ve talepler kayıt altına alınmaktadır.

belediyenin yaklaşımı ve hedefleri:

Atlı, yürütülen çalışmaların sosyal belediyecilik anlayışıyla yapıldığını vurgulayarak, amaçlarının yangının yarattığı mağduriyeti azaltmak ve ailelerin en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri, dayanışma ve destek faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kozan Belediyesi'nin saha ziyaretleri, zarar tespitleri ve ihtiyaç dağıtımıyla afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE EYLÜL AYINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINDA EVLERİ ZARAR GÖREN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE EYLÜL AYINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINDA EVLERİ ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, AFETZEDE AİLELER ZİYARET EDİLEREK İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı
images

Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı
images

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim
images

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026