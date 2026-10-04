Hastane çıkışında kırmızı ışık ihlali: kamyonet motosiklete çarptı, sürücü sürüklendi

Kaza yerinde ilk bulgular:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen bir kamyonet, hastaneden çıkış yapan bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak bir süre sürüklendi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücünün sağlık ekiplerince müdahalesinin yapıldığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis incelemesi ve süreç:

Kaza sonrası olay yerinde delil toplama ve inceleme yapan polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kaza ile ilgili ayrıntıların ve sürücünün sağlık durumunun yapılacak resmi açıklamalarla netleşeceğini bildirdi.

BURSA’DA HASTANE ÇIKIŞINDA MEYDANA GELEN KAZA BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.