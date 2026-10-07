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Hastane personelinden anlamlı bağış: Hisarcık'ta 3 bin kişiye lokma ikramı

Hisarcık İlçe Hastanesi personelinin katkılarıyla düzenlenen lokma hayrında, hastane bahçesindeki standa yaklaşık 3 bin kişiye ikram edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastane personelinden anlamlı bağış: Hisarcık'ta 3 bin kişiye lokma ikramı

Hisarcık ilçe hastanesinde geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Hastanesi personelinin maddi ve manevi katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi. Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikramı yapıldı ve etkinlik kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ulaşılması hedeflendi.

etkinliğin düzenlenme amacı:

Hastane yetkilileri, hayrın her yıl sürdürülmesi planlanan bir gelenek olduğunu belirtti. Bu çerçevede, etkinliğin öğrencilerin de istifade edebilmesi amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlendiği açıklandı. Organizasyon, personelin katkısı ile toplumla kurulan bağı güçlendirmeyi amaçladı.

katkı ve teşekkürler:

Hastane yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Stantta görev alan ekiplerin koordinasyonu ve sağlık kuruluşunun himayesinde gerçekleştirilen ikramlar, yerel topluluk tarafından olumlu karşılandı.

HİSARCIK İLÇE HASTANESİNDE 3 BİN KİŞİYE LOKMA İKRAMI

HİSARCIK İLÇE HASTANESİNDE 3 BİN KİŞİYE LOKMA İKRAMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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