Hastane personelinden anlamlı bağış: Hisarcık'ta 3 bin kişiye lokma ikramı

Hisarcık ilçe hastanesinde geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Hastanesi personelinin maddi ve manevi katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi. Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikramı yapıldı ve etkinlik kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye ulaşılması hedeflendi.

etkinliğin düzenlenme amacı:

Hastane yetkilileri, hayrın her yıl sürdürülmesi planlanan bir gelenek olduğunu belirtti. Bu çerçevede, etkinliğin öğrencilerin de istifade edebilmesi amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlendiği açıklandı. Organizasyon, personelin katkısı ile toplumla kurulan bağı güçlendirmeyi amaçladı.

katkı ve teşekkürler:

Hastane yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Stantta görev alan ekiplerin koordinasyonu ve sağlık kuruluşunun himayesinde gerçekleştirilen ikramlar, yerel topluluk tarafından olumlu karşılandı.

HİSARCIK İLÇE HASTANESİNDE 3 BİN KİŞİYE LOKMA İKRAMI