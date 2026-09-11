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Hastane personeline beslenme eğitimi: koruyucu sağlık ve öğün düzeni öne çıktı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde diyetisyen Canan Çantaoğlu sağlık çalışanlarına sağlıklı beslenme, besin öğeleri ve obezite konularında eğitim verdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hastane personeline beslenme eğitimi: koruyucu sağlık ve öğün düzeni öne çıktı

Hastane personeline beslenme eğitimi: koruyucu sağlık ve öğün düzeni öne çıktı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, kurum içi koruyucu sağlık uygulamalarını güçlendirmeyi ve personelin bireysel sağlığını desteklemeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi veren diyetisyen Canan Çantaoğlu katılımcılara sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel ilkelerini anlattı. Sunumda beslenmenin tanımı, besin öğeleri ve besin grupları üzerinde duruldu; günlük öğün düzeninin önemi vurgulandı. Ayrıca obezitenin nedenleri ve yol açabileceği sağlık sorunları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Hastanede farkındalık çalışmaları:

Halk Sağlığı Haftası kapsamında hastane poliklinik girişinde bir stant kuruldu. Burada gelen hasta ve hasta yakınlarına koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve eğitimde ele alınan konulara ilişkin kısa bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik, hem personel hem de hastalar nezdinde sağlıklı beslenme bilincini artırmayı hedefledi.

BAYBURT’TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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