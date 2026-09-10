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Hastane ve hayvan rehabilitasyon merkezi alevlerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Efeler'de Ilıcabaşı mevkiinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, itfaiye ve orman ekipleri Adnan Menderes Hastanesi ile hayvan merkezini korudu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hastane ve hayvan rehabilitasyon merkezi alevlerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Hastane ve hayvan rehabilitasyon merkezi alevlerden korundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi Zindanderesi mevkiinde saat 11.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kritik noktalarda hızlı müdahaleyle felaketin önüne geçti.

müdahale ve kullanılan araçlar:

Bölgeye intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin karadan ulaşamadığı alanlarda ise yangın söndürme helikopteri havadan sorti yaparak alevlerin kontrol altına alınmasında etkin rol oynadı.

etkilenen tesisler ve süreç:

Alevler, kısa süreli ilerleyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yakınlarına kadar dayandı. Ancak ekiplerin koordineli çalışması sonucu bu tesisler ve çevresi korunarak yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları halen devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, benzer olaylara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİ İLE HIZLA BÜYÜRKEN, ADNAN MENDERES...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİ İLE HIZLA BÜYÜRKEN, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVCİL HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE DAYANAN ALEVLER EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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