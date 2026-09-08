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Beşiktaş'tan Rıdvan için tedavi açıklaması

Beşiktaş, derbide sakatlanan sol bek Rıdvan Yılmaz'ın MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini, tedavisine başlandığını duyurdu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'tan Rıdvan için tedavi açıklaması

kulüp açıklaması:

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ilk yarıda ağrı hissederek ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ile ilgili resmi bir bilgilendirme yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeler paylaşıldı.

yapılan tetkikler ve bulgular:

Açıklamaya göre, oyuncunun sağlık ekibinin değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüp, bulguların görüntüleme sonuçlarıyla belirlendiğini vurguladı.

tedavi ve takip:

Beşiktaş, söz konusu bulguların ardından Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi. Kulüp, tedavi süreci ve oyuncunun takibe alınacağı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, FENERBAHÇE İLE OYNANAN DERBİ MAÇTA SAKATLANARAK İKİNCİ YARIYA ÇIKAMAYAN SOLBEK...

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, FENERBAHÇE İLE OYNANAN DERBİ MAÇTA SAKATLANARAK İKİNCİ YARIYA ÇIKAMAYAN SOLBEK RIDVAN YILMAZ'IN SOL UYLUK İÇ ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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