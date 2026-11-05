Çalışma hayatına adım atan Zeynep Betül, hayalini gerçeğe dönüştürdü

Gonca'da başlayan yolculuk:

20 yaşındaki Zeynep Betül Kömür, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimlerin ardından çalışma hayatına ilk adımını attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen istihdam çalışmaları kapsamında, Ankikkapı A.Ş.'ye bağlı Mahal Kafe'de komi olarak göreve başlayan Kömür, merkezi ve verilen atölye eğitimlerini işine taşıyarak örnek oldu.

Merkezdeki barista ve mutfak atölyelerinde kahve hazırlama, masa düzeni ve servis kurallarını öğrenen Zeynep Betül, bu bilgi ve becerilerle iş yerinin günlük akışına hızla uyum sağladı. Eğitim sürecinde kurduğu dostlukların ve eğitmenlerin katkısının kendisi için belirleyici olduğunu vurguluyor.

İş hayatına geçiş ve günlük rutin:

İki aydır Mahal Kafe'de komi olarak çalışan Zeynep Betül, haftanın altı günü işine tutkuyla gidiyor. Kendisinin ifadeleriyle: "Hep iş hayatına atılmak istiyordum. Burada çalışmaya başlayınca çok sevindim. Sabahları işe gelirken çok heyecanlanıyorum. Çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum." Bu heyecan, iş yerindeki düzen ve öğrenme isteğini güçlendiriyor.

Günlük görevleri arasında servis hazırlığı, masa örtüsü ve çatal-bıçak yerleşimi ile mutfak desteği bulunuyor. Gonca'da edindiği pratik bilgiler, yoğun tempo altında bile işini düzgün ve dikkatli yapmasına yardımcı oluyor.

Destek ağı, teşekkür ve gelecek hedefleri:

Zeynep Betül, iş arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri "Buradaki ablalarım ve abilerim çok iyi. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Çok iyi anlaşıyoruz" sözleriyle anlatıyor. Aile desteğinin de motivasyonunu artırdığını belirten Kömür, işe başlamasının ailesini de sevindirdiğini ifade ediyor.

Alınan fırsatlar ve sağlanan destek için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a minnettarlığını dile getiren Zeynep Betül, "Tahir Başkanı çok seviyorum. Kendisine çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür ediyor. Önündeki hedef ise mesleki gelişimini sürdürerek barista olarak çalışma imkânını yakalamak.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile belediyenin iş birliğinden çıkan bu örnek, özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik uygulamaların somut etkisini gösteriyor ve benzer programların yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor.

GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE EĞİTİM ALAN 20 YAŞINDAKİ ZEYNEP BETÜL KÖMÜR, MAHAL KAFE'DE KOMİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI.