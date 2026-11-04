Hatay Büyükşehir, kadın muhtarların gününü mahalle mahalle kutladı

Hatay Büyükşehir'den kadın muhtarlara kutlama ziyareti

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Dünya Kadın Muhtarlar Günü kapsamında il genelinde görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi. Ziyaretleri HBB Mahalle ve Mezarlıklar Daire Başkanı İlhami Sönmez ve beraberindeki ekip gerçekleştirdi; muhtarlara çiçek takdim edildi ve günün anlamı üzerine sohbetler yapıldı.

ziyaretlerin içeriği:

Gerçekleştirilen görüşmelerde muhtarların mahallelerdeki sorunları ve ihtiyaçları ele alındı. Ziyaretlerde muhtarlara verilen çiçekler, hem teşekkür hem de temsil ettikleri yerleşimlerdeki emeklerinin tanınması amacıyla takdim edildi. Toplantılarda yapılan sohbetlerde, muhtarların saha deneyimleri ve vatandaşla doğrudan iletişimin önemi vurgulandı.

iletilen selamlar ve muhtarların tepkisi:

Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün selamları kadın muhtarlara iletildi. Selamların iletilmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden muhtarlar, kendilerini hatırlayan ve destekleyen yetkililere teşekkür etti.

belediye ve muhtarlık arasındaki iş birliği:

HBB yetkilileri, kadın muhtarların yerel yönetimlerde üstlendikleri sorumluluğa dikkat çekerek belediye ile mahalle muhtarlıkları arasındaki iş birliği ve iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan ziyaretler, bu iş birliğinin pekiştirilmesi yönündeki adımların parçası olarak değerlendirildi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEYETİ, DÜNYA KADIN MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KADIN MUHTARLARI ZİYARET ETTİ.