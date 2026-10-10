Hatay nişan töreninde kelimelerle başlayan gerilim sandalyelerin havalandığı kavgaya sıçradı

Olayın ayrıntıları

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, akşam saatlerinde gerçekleşen bir nişan töreninde sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı nokta, Numuneevler Mahallesi'ndeki düğün salonu mevkii olarak bildirildi.

Tartışmadan kavgaya dönüşmesi:

Nişana katılan şahıslar arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer kişilerin de karıştığı bir kavgaya evrildi. Görgü tanıkları, çatışma sırasında plastik sandalyelerin havada uçtuğunu ve tarafların birbirine tekme ve tokat attığını aktardı.

Müdahale ve sonrası:

Çevreye gelen polis ekipleri ile duyarlı vatandaşların müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda hafif yaralıların olduğu ve müdahale ile kavgaya son verildiği belirtildi. Yetkililer, nişanı gerçekleşen çift ve aileleri arasında herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Görgü tanıkları ve müdahalenin zamanında yapılmasının olası daha ağır yaralanmaları engellediğini ifade etti; olayla ilgili inceleme polis tarafından sürüyor.

HATAY’DA NİŞAN TÖRENİ ESNASINDA ŞAHISLAR ARASINDA YAŞANAN SÖZLE TARTIŞMA PLASTİK SANDALYELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.