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Hatay yeniden inşa ediliyor: Akcurun mahallesinde 135'inci cami ibadete açıldı

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 135'inci Akcurun Mahalle Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Hatay'da ibadete açıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay yeniden inşa ediliyor: Akcurun mahallesinde 135'inci cami ibadete açıldı

Akcurun Mahalle Camii'nin açılışı

Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde inşa edilen Akcurun Mahalle Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Camii, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından kentte yapılan dini tesislerin 135'inci örneğini oluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent genelinde yüzlerce bina zarar görmüş; ibadethaneler de ağır hasar almıştı. Bu tahribatın ardından Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, kullanılamaz hale gelen camilerin yeniden inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni cami yapımı için hızlı bir çalışma başlatıldı.

Vali Masatlı'nın değerlendirmesi:

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmaların bir seferberlik ruhuyla gerçekleştirildiğini belirterek, açılışın kent için bir rahatlama ve umut vesilesi olduğunu ifade etti. Masatlı, çalışmalar kapsamında bugüne kadar 135 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezinin hizmete girdiğini, ayrıca 36 caminin imar ve inşa çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Masatlı, camilerin sadece birer yapı olmadığını, mahallelerin ortak buluşma noktaları olduğunu; insanların bir araya geldiği, Kur'an okunan, ezanların yükseldiği ve duaların edildiği yerler olduğunu vurguladı. Çalışmalara liderlik eden Cumhurbaşkanına, Bakanlıklara, Diyanet İşleri Başkanlığına ve hayırseverlere teşekkür etti.

yeniden inşa ve ihya çalışmalarının kapsamı:

Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarında öncelik, ağır hasar alan yerleşim birimlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına verildi. İbadethanelerin yeniden kazandırılması, hem dini hayatın devamı hem de toplumsal dayanışmanın pekişmesi açısından önem taşıyor.

Akcurun Mahalle Camii'nin açılması, kentteki yeniden inşa sürecinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen ibadet açılışında, caminin mahalle yaşamına katkı sağlaması ve komşuluk bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Vali Masatlı, sözlerini caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı ve caminin hayırlı olmasını diledi.

HATAY&#039;DA DEPREMİN ARDINDAN İNŞA EDİLEN 135&#039;İNCİ CAMİ OLAN ‘AKCURUN MAHALLE CAMİİ&#039; VALİ MUSTAFA...

HATAY'DA DEPREMİN ARDINDAN İNŞA EDİLEN 135'İNCİ CAMİ OLAN ‘AKCURUN MAHALLE CAMİİ' VALİ MUSTAFA MASATLI'NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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