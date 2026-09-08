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Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim başladı

7 hemşirenin katıldığı sertifikalı eğitim 7-16 Eylül 2026'da Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenleniyor; hedef, acil müdahale yetkinliğini artırmak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim başladı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım eğitimi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde, hemşirelerin acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının 8'inci dönemi başladı. Program, hastanenin ev sahipliğinde ve planlandığı şekilde uygulamaya konuldu.

Programın süresi ve katılımcılar:

Eğitim programı 7-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 7 hemşire kursiyerin katıldığı dönem boyunca katılımcılara acil bakım alanında ihtiyaç duyulan temel ve ileri düzey bilgi ile uygulama becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Amaç, koordinasyon ve açılış:

Program koordinatörlüğünü Cengiz Kaya yürütüyor. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, eğitimin başlangıcında kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı ve katılımcılara başarı dileklerini iletti. Eğitim sürecinde teorik bilgi ile uygulama pratiğinin dengeli bir şekilde verilmesi amaçlanıyor.

Başhekim ve koordinasyonun vurguladığı hedef doğrultusunda programın, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine ve acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Eğitim 16 Eylül'e kadar devam edecek.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE HEMŞİRELERİN ACİL DURUMLARA YÖNELİK BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE HEMŞİRELERİN ACİL DURUMLARA YÖNELİK BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI’NIN 8’İNCİ DÖNEMİ BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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