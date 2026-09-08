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Jandarma 28 ilde uyuşturucu ağını çökertti: 140 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerinin 28 ilde düzenlediği operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu, 2,78 milyon hap ve 1,75 milyon kök kenevir ele geçirildi; 140 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma 28 ilde uyuşturucu ağını çökertti: 140 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı ve ele geçenler:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek hem uyuşturucu ticaretine hem de yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirdi. Operasyonların merkezinde ticareti organize eden şebekelerin çökertilmesi ve üretime kaynak sağlayan ekim alanlarının tespiti vardı.

ele geçirilen maddeler ve imha edilenler:

Akabinde yürütülen çalışmalar sonucu 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca saha çalışmalarıyla tespit edilen 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk bulunarak imha edildi. Bakanlık verileri, ele geçen miktarların hem ticari stok hem de üretim malzemesi niteliğinde olduğunu gösteriyor.

katılımcı birimler ve operasyon gücü:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yürütüldü. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından bin 260 narkotik ve asayiş ekibi ve 6 bin 285 personel görevlendirildi; Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de operasyona destek verdi.

yakalama ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 140 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 80’i tutuklandı, diğer 60’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimiyle uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, ticareti organize ettikleri ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları tespit edildi.

Bakanlık, soruşturmaların sürdüğünü ve faillerin adli mercilerce yargılanma süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

28 ilde icra edilen narkotik operasyonlarında 140 şüpheli gözaltına alındı

28 ilde icra edilen narkotik operasyonlarında 140 şüpheli gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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