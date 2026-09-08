Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 202 güne taşıdı

Keçiörengücü'nün ev serisi devam ediyor:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, iç sahada 202 gündür yenilmiyor. Mor-beyazlılar, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu; o tarihten sonra evindeki maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

maç sonuçları ve istatistikler:

O tarihten itibaren takım, iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Keçiler; Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken, Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.

gol performansı ve savunma:

İç sahada çıktığı bu 9 maçta Keçiörengücü toplam 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bu veriler, takımın hem hücumda etkin olduğunu hem de saha avantajını iyi değerlendirdiğini gösteriyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, 202 GÜNDÜR EVİNDE OYNADIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR.