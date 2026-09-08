Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 202 güne taşıdı

Keçiörengücü'nün ev serisi devam ediyor:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, iç sahada 202 gündür yenilmiyor. Mor-beyazlılar, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu; o tarihten sonra evindeki maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.
maç sonuçları ve istatistikler:
O tarihten itibaren takım, iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Keçiler; Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken, Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.
gol performansı ve savunma:
İç sahada çıktığı bu 9 maçta Keçiörengücü toplam 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bu veriler, takımın hem hücumda etkin olduğunu hem de saha avantajını iyi değerlendirdiğini gösteriyor.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, 202 GÜNDÜR EVİNDE OYNADIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR.
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