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Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 202 güne taşıdı

Keçiörengücü, 18 Şubat'taki Erzurumspor mağlubiyetinden sonra evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 202 gün kaybetmedi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 202 güne taşıdı

Keçiörengücü'nün ev serisi devam ediyor:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, iç sahada 202 gündür yenilmiyor. Mor-beyazlılar, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu; o tarihten sonra evindeki maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

maç sonuçları ve istatistikler:

O tarihten itibaren takım, iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Keçiler; Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken, Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.

gol performansı ve savunma:

İç sahada çıktığı bu 9 maçta Keçiörengücü toplam 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bu veriler, takımın hem hücumda etkin olduğunu hem de saha avantajını iyi değerlendirdiğini gösteriyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, 202 GÜNDÜR EVİNDE OYNADIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, 202 GÜNDÜR EVİNDE OYNADIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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