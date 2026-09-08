Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,2987 +0,07%
Bist 14.104,52 -0,33%
Altın Gram 6.931,25 -0,61%
EUR/USD 1,1616 -0,08%
Brent Petrol 98,41 +2,21%
--°

Sanayide pota başı rekabet: AOSB 3. geleneksel basketbol turnuvası başladı

AOSB 3. Geleneksel Basketbol Turnuvası, firmalar arası rekabeti dostluk ve fair-play ile buluşturarak sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sanayide pota başı rekabet: AOSB 3. geleneksel basketbol turnuvası başladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde sahada birliktelik

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından çalışma yaşamında sosyal etkileşimi artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Basketbol Turnuvası, açılış karşılaşmalarıyla başladı. Bölgedeki firmaların takımlarını buluşturan organizasyon, sadece rekabeti değil aynı zamanda ortak bir sosyal alan yaratmayı da hedefliyor.

rekabet parkede dostlukla buluştu:

Turnuvanın ilk maçları, yüksek tempolu ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. Takımlar galibiyet için kıyasıya mücadele ederken, sahada öne çıkan unsur centilmenlik oldu; oyuncuların birbirine gösterdiği saygı ve fair-play ruhu organizasyonun karakterini belirledi. Maçlar sırasında ortaya konan enerji ve takım oyunları, izleyenlere de olumlu bir atmosfer sundu.

Organizasyon yetkilileri, müsabakalarda sahaya yansıyan disiplin ve karşılıklı saygının, uzun vadede çalışma ortamındaki iletişim ve dayanışmaya olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Katılımcı firmalar arasındaki etkileşimin spor aracılığıyla güçlendiği gözlemlendi.

turnuvanın hedefleri ve sonraki etaplar:

Etkinlik; çalışanların motivasyonunu artırmayı, farklı firmalarda görev yapanlar arasında sosyal bağlar kurmayı ve bölge genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 3. Geleneksel Basketbol Turnuvası, bu hedefler doğrultusunda ilerlerken, ilerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk mücadelesi devam edecek.

Turnuva boyunca dostluk, dayanışma ve takım ruhu ön planda tutulacak; final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşacak. AOSB’nin bu tür sportif organizasyonları, üretimin yanında sosyal yaşamı da canlandırarak bölge çalışanlarını ortak bir heyecan etrafında birleştirmeye devam ediyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (AOSB) DÜZENLEDİĞİ 3. GELENEKSEL BASKETBOL...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (AOSB) DÜZENLEDİĞİ 3. GELENEKSEL BASKETBOL TURNUVASI, HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALARLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vodafone 5g ile ölçülen zafer: filenin sultanları şampiyonluğunu teknolojiyle ta...
images

Fenerbahçe’yi Roma karşısında Jesus Gil Manzano yönetecek
images

Kayseri Demirspor yeni sezona altyapı güveniyle devam ediyor
images

onuachu gençlerbirliği karşısında suskunluğunu 2 golle bozdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TEM otoyolunda scooterla kilometrelerce ilerleyen iki kişi kaydedildi

Ersoy: müslüman diasporalar kültürel güçle Filistin sesini ulaştırabilir

Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı

Yüksek fatura takibiyle ortaya çıktı: iki evde kenevir düzenekleri ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı