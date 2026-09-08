Sanayide pota başı rekabet: AOSB 3. geleneksel basketbol turnuvası başladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde sahada birliktelik

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından çalışma yaşamında sosyal etkileşimi artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Basketbol Turnuvası, açılış karşılaşmalarıyla başladı. Bölgedeki firmaların takımlarını buluşturan organizasyon, sadece rekabeti değil aynı zamanda ortak bir sosyal alan yaratmayı da hedefliyor.

rekabet parkede dostlukla buluştu:

Turnuvanın ilk maçları, yüksek tempolu ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. Takımlar galibiyet için kıyasıya mücadele ederken, sahada öne çıkan unsur centilmenlik oldu; oyuncuların birbirine gösterdiği saygı ve fair-play ruhu organizasyonun karakterini belirledi. Maçlar sırasında ortaya konan enerji ve takım oyunları, izleyenlere de olumlu bir atmosfer sundu.

Organizasyon yetkilileri, müsabakalarda sahaya yansıyan disiplin ve karşılıklı saygının, uzun vadede çalışma ortamındaki iletişim ve dayanışmaya olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Katılımcı firmalar arasındaki etkileşimin spor aracılığıyla güçlendiği gözlemlendi.

turnuvanın hedefleri ve sonraki etaplar:

Etkinlik; çalışanların motivasyonunu artırmayı, farklı firmalarda görev yapanlar arasında sosyal bağlar kurmayı ve bölge genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 3. Geleneksel Basketbol Turnuvası, bu hedefler doğrultusunda ilerlerken, ilerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk mücadelesi devam edecek.

Turnuva boyunca dostluk, dayanışma ve takım ruhu ön planda tutulacak; final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşacak. AOSB’nin bu tür sportif organizasyonları, üretimin yanında sosyal yaşamı da canlandırarak bölge çalışanlarını ortak bir heyecan etrafında birleştirmeye devam ediyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (AOSB) DÜZENLEDİĞİ 3. GELENEKSEL BASKETBOL TURNUVASI, HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALARLA BAŞLADI.