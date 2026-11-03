Hatay'da bereket öğrencilerin sofrasında: 100 ton mandalina okullara dağıtıldı

Hatay'da mandalina bereketi öğrencilerin sofrasına ulaştı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ildeki bereketli mandalina sezonunun ürünü olarak 100 ton mandalina temin edilerek öğrencilere ikram edildi. Uygulama, hem çocukların beslenmesine katkı sağlamak hem de yerel üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesine destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

projenin amacı:

Çalışma, HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün öncülüğünde üreticilerin piyasa dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeyi ve tarımsal ürünlerin toplum yararına kullanılmasını hedefliyor. Proje ile muhtemel ekonomik kayıpların azaltılması ve üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi öncelikli amaçlar arasında yer aldı.

dağıtım ve etki:

Dağıtım faaliyetleri il genelindeki okullarda gerçekleştirildi; öğrencilere ulaştırılan mandalinaların temini üreticilerden sağlandı. HBB yetkilileri, benzer destek programlarının sürdürüleceğini ve tarımsal üretimi koruyucu adımların devam edeceğini bildirdi.

Yerel üreticilerle iş birliğine dayalı bu tür uygulamaların, hem kırsal ekonomiye hem de okul çağındaki çocukların beslenme çeşitliliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, benzer girişimlerin ilerleyen dönemlerde de planlandığını belirtti.

HATAY’DA MANDALİNA ÜRETİMİNDE YAŞANAN BEREKETLİ SEZONLA BİRLİKTE ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLEN 100 TON MANDALİNA ÖĞRENCİLERE İKRAM EDİLDİ.