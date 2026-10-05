Hatay'da GEDAŞ değerlendirmesi: anahtar teslimlerinde hız ve koordinasyon önceliği

GEDAŞ değerlendirme toplantısı yapıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Emlak Yönetim ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

anahtar teslim süreçleri ve saha çalışmaları:

Toplantıda il genelinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin yürütülen anahtar teslim süreçlerinin güncel durumu masaya yatırıldı. Sahada devam eden uygulamalar ve teslimat aşamalarında gelinen son nokta detaylı şekilde değerlendirildi; katılımcılar, süreçlerin hızlandırılması ve düzenlenmesi için görüş alışverişinde bulundu.

GEDAŞ ofisleri ile kurumlar arası koordinasyon:

Gündemde ayrıca GEDAŞ anahtar teslim ofislerinin mevcut işleyişi ve yürütülen işlemler yer aldı. Ofislerin yetkin ve koordineli çalışması ile anahtar teslim süreçlerinin daha hızlı, düzenli ve etkin yürütülmesine ilişkin iyileştirme çalışmaları tartışıldı. Toplantıda, tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimatının etkin biçimde sağlanması amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, teslim süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli adımların takip edileceğini ve koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA GEDAŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.