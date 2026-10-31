Hatay'da hemzemin geçitte kaza: anne hayatını kaybetti, oğlu hastanede

kaza ayrıntıları:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı sınırlarında, hemzemin geçitten geçen araca trenin çarpmasıyla ağır bir kaza yaşandı. Olayda söz konusu araçta bulunanların üzerinden geçen trenin çarpması sonucu aracın sürat ve çarpmanın şiddeti dikkati çekti.

Kaza sırasında 31 BBA plakalı otomobilde bulunan 45 yaşındaki Hülya Baysal yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Orhan Baysal yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

cenaze töreni ve tedavi süreci:

Vefat eden Hülya Baysal için Payas Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından merhumeye dualarla ve yakınlarının katılımıyla uğurlama gerçekleştirildi.

Kazada yaralanan Orhan Baysal'ın tedavisinin ise İskenderun Devlet Hastanesinde sürdüğü bildirildi. Yetkililer ve sağlık ekipleri olayla ilgili müdahaleyi tamamlayarak öğrenim ve soruşturma süreçlerini yürütüyor.

HATAY’DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇMEK İSTEYEN OTOMOBİLE TRENİN ÇARPMASIYLA YAŞANAN KAZADA VEFAT EDEN 45 YAŞINDAKİ HÜLYA BAYSAL KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.